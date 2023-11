(Di venerdì 24 novembre 2023) Joel “Magic” Embiid Nella NBA odierna, esistono idealmente due categorie di centri (o pivot se più gradito…). Centri “slasher”, ovvero grandi atleti, bravi come rollanti nel pick-and-roll, puntuali nella ricezione degli scarichi sotto canestro, stoppatori, con un gioco in post-basso poco sviluppato e zero velleità da oltre l’arco. In questa categoria, entra gente come Clint Capela di Atlanta o Rudy Gobert di Minnesota, per citarne un paio. Poi ci sono i centri “evolution”: maggior feeling per il gioco, movimenti solidi in post-basso, capacità di giocare fronte a canestro e mani dolci per il(dalla media, ma anche da tre). Il più forte di questa seconda categoria? Si chiama Joel Embiid e gioca a Philadelphia. Ora, il centro dei Sixers è stato l’MVP e il miglior marcatore della scorsa stagione, quindi non è certo un mistero. Quest’anno, tuttavia, Embiid ha ...

NBA Freestyle - Come stanno i Lakers L'altalena gialloviola e la LeBron dipendenza

Ma è troppo discontinuo (a volte pare un top 5, altre un semplice role player), sembra nascondersi nei momenti cruciali, è spesso molle a rimbalzo. La chiave non può essere D'Angelo Russell (...

NBA Freestyle – Paolo Banchero, dimenticare le polemiche e concentrarsi sul suo tiro da tre Il Fatto Quotidiano

NBA Freestyle – Come stanno i Lakers L’altalena gialloviola e la LeBron dipendenza Il Fatto Quotidiano

Martin scores win for NCMP at Ankeny Sprint Invitational

Finn Martin posted a time in the 50-yard freestyle on Tuesday that was faster than what he swam at last year's state meet. The career-best time was good enough for the win and Martin also finished ...

British skier Tyler Harding says 'the fear is still there' when executing freestyle tricks

British Olympian Tyler Harding says he still finds executing freestyle tricks "scary", but he has also learned to cope with the fear.