Nasconde droga in casa | arrestato dalla Polizia a Fuorigrotta

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato San Paolo hanno notato in via Enrico Arlotta, nel quartiere napoletano di, una persona a bordo di uno scooter, al regime degli arresti domiciliari, che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Il conducente, dopo aver fatto perdere le sue tracce, è stato tuttavia raggiunto e bloccato in via Terracina. Inoltre, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato 5 involucri di marijuana del peso complessivo di 56 grammi circa e 140 euro. Un 25enne napoletano con precedenti di, è statoper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato per evasione dagli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.