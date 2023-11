Naruto è sempre un punto di partenza

Leggi su screenworld

(Di venerdì 24 novembre 2023) Per quale motivo, anche a distanza di anni dalla conclusione della serie, torniamo a cadenza regolare a parlare di? Nell’occasione dell’uscita del nuovo videogioco dedicato al mondo ideato da Masashi Kishimoto,X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, proviamo a mettere una cornice a quest’opera, sicuramente tra le più influenti degli ultimi anni e che ha segnato un periodo d’oro per Shonen Jump, che a metà degli anni 2000 si trovava per le mani tre grandi cavalli di razza: One Piece, Bleach e ap. Questa è per noi anche l’occasione per provare a definir l’eredità di, un’opera complessa, ricca di personaggi, colpi di scena e forti emozioni, capace di lasciare un segno indelebile, forte e potente in chiunque sia stato attratto, anche per semplice curiosità, dall’orbita ...