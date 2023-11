Napoli | studente di 15 anni colpisce con un pugno la prof | e a scuola arrivano i carabinieri

Arriva in Italia grazie alla partnership tra la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e l’Università degli Studi di Napoli Federico II - il programma totalmente gratuito per aspiranti imprenditrici tra i 18 e i 40 anni. Si rivolge a studentesse ma anche a donne con un business plan buono e poche risorse - anche immigrate. Per candidarsi tra le 30 partecipanti c'è tempo fino al 9 novembre