(Di venerdì 24 novembre 2023) Ultimo giorno di lavoro perdi Walter Mazzarri al Konami Training Center di Castel Volturno. Domani gli azzurri saranno in campo a Bergamo...

Napoli - report allenamento : novità per Osimhen - parzialmente in gruppo Meret e Zielinski. E arriva... Insigne

Napoli report : Osimhen - Zielinski e Meret svolgono lavoro sia in gruppo che individuale

Napoli, report allenamento: è tornato Osimhen, novità per Meret e Zielinski

1 Ultimo giorno di lavoro perdi Walter Mazzarri al Konami Training Center di Castel Volturno. Domani gli azzurri saranno ... Questo ildell'allenamento di oggi: Gli azzurri preparano il ...

Napoli, report allenamento 23 novembre SSC Napoli

SSC Napoli, il report: le ultime su Meret, Zielinski e Osimhen CalcioNapoli24

Addio di Garcia al Napoli, sapete cosa ha fatto l'80% dei calciatori

L'ormai ex allenatore del Napoli, Rudi Garcia, era davvero inviso ai calciatori così come si racconta La redazione di AreaNapoli.it ha contattato Massimo Sparnelli per saperne di più. Rudi Garcia ha ...

Incocciati: "Ecco dove il Napoli deve migliorare. Mazzarri Conterà di più un'altra cosa"

Beppe Incocciati, ex attaccante e allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.