Napoli | Mazzarri emozionato in conferenza | “è la squadra più forte mai allenata”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Waltersi prepara a tornare sulla panchina del. Si avvicina il ritorno del campionato di Serie A e lasarà chiamata dall’insidiosa trasferta contro l’Atalanta. Il livornese si è presentato instampa particolarmente. “È lapiùche abbia mai allenato? Sicuramente sì, parto dalla seconda. Poi su questi giorni… Devo stare attento a come parlo, sono famoso per i lamenti e quindi ora c’è un altro. Sto bene, ho dormito 12 ore al giorno, non sono stanco. Tutto bene, il gruppo visto da fuori… già quello fatto con Spalletti è stato un capolavoro, mi emozionava a vederlo, è stato un qualcosa di bello per tutti gli italiani, un bellissimo calcio, grande organizzazione”. “Io ho studiato tanto, mi ...

Napoli, Mazzarri: Osimhen come Cavani, io altro che bollito, qui è casa mia

non esclude un cambio di modulo. Ilè apparso assai alterno nel rendimento: "Non sarei in grado di dirne i motivi ma non criticherei mai l'allenatore che c'era prima di me. Dicono che ...

Sorpresa per Mazzarri: spunta uno striscione per l'allenatore a Castel Volturno! | VIDEO CalcioNapoli24

Atalanta-Napoli, la conferenza stampa di Mazzarri in diretta LIVE

Dov’erano i campioni del Napoli di oggi quando Mazzarri guidava la squadra con Cavani e Hamsik in campo Dieci anni fa c’era chi aveva già vinto uno scudetto (ma con la Primavera), Di Lorenzo faceva ...

Atalanta-Napoli, la prima conferenza stampa di Mazzarri: seguila tra poco su CN24 | DIRETTA

Ultimissime Calcio Napoli - Inizia l'era Mazzarri 2.0 in casa Napoli, con la prima conferenza stampa dal ritorno a Napoli dell'allenatore del trio Cavani-Lavezzi-Hamsik. Dieci anni dopo dalle grandi i ...