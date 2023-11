Napoli | cadavere carbonizzato in un rudere abbandonato | indagini per omicidio

(Di venerdì 24 novembre 2023), 24 nov. - (Adnkronos) - Ildi un 44enne è stato ritrovato ieri sera in unin via Canalone, al confine tra Boscoreale e Poggiomarino, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino. Dai primi accertamenti è emerso che si tratterebbe di un 44enne di origini marocchine. Sul posto anche il magistrato di turno alla Procura di Torre Annunziata e il medico legale, che ha riscontrato tra le ustioni anche diverse ferite, tra cui una frattura al cranio, segno di una colluttazione. La prima ipotesi è che il 44enne sia stato ammazzato e poi dato alle fiamme in una zona isolata. La salma è stata sequestrata e portata al Policlinico diin attesa della fissazione degli esami ...

