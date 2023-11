Napoleon | l' Imperatore che voleva essere un Dio

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 novembre 2023) È al cinema, il film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix nei panni del controverso condottiero e rivoluzionario francese. Una decostruzione dell'eroe che parte dai suoi miti, l'Antica Roma e l'Antico Egitto. L'operazione che Ridley Scott ha messo in piedi con il suo, ultima attesa fatica cinematografica dal 21 novembre al cinema con Sony Pictures, sta già facendo molto discutere per svariati motivi (qui la nostra recensione). Prima fra tutti la veridicità storica della pellicola, secondariamente il suo tono fortemente altalenante e mai centrato, e per concludere il suoprofondamente di parte anglofona nei confronti della Francia raccontata. Allontanandoci un attimo dal contesto storico e politico, ovviamente importante nella filmografia di un regista, e facendo un passo indietro, bisogna però provare ad indagare ...