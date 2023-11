Muore il costumista Luca Sabatelli | collaborò con Carrà | Baudo Verdone e Albertazzi

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 24 novembre 2023) È morto stamattina, all’età di 87 anni, a Milano, il. Aveva legato il suo nome ai grandi dello spettacolo italiano, e in particolare a Raffaella. Diplomato all’Accademia di belle arti di Firenze (città in cui era nato il 3 giugno del 1936), ha collaborato ad importanti produzioni italiane per il teatro, il cinema e la televisione, realizzando abiti per attrici...