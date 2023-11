Mottola | manca il pediatra | Scalera | “Presto arriveranno pediatri dal comune di Palagiano”

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il Consigliere Regionale Antonio Paolo(la Puglia Domani) in questi giorni ha seguito di propria richiesta al direttore generale Asl di Taranto, Dott. Gregorio Colacicco in merito alla problematica della carenza di medicineldi, a seguito di collocamento in quiescenza della dott.ssa Rogante, per cui gli assistiti di quest’ultima sono stati costretti a riversarsisull’unico medicoin servizio, ha ottenuto rassicurazioni in merito alla soluzione della problema. Infatti, con una nota nei giorni scorsi la Asl di Taranto a firma del direttore generale, del direttore sanitario e del dipartimento delle cure primarie, hanno riferito – a seguito di approfondimento in Delegazione Trattante dellaa di Libera scelta, che vi sono ...