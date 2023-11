MotoGp Valencia | Bagnaia parte male | qualifiche flop

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il pilota della Ducati in difficoltà Maverick Vinales è il più veloce nelle pre-del Gp di, ultima prova del motomondiale. Lo spagnolo dell’Aprilia gira in 1’29?142, precedendo i piloti del team Ducati Pramac, lo spagnolo Jorge Martin (1’29?289) e il francese Johann Zarco (1’29?296). Al quarto e quinto posto altre due Ducati, con Fabio Di Giannantonio (1’29?395) a precedere Marco Bezzecchi (1’29?396). Costretto al Q1 il leader iridato Francesco ‘Pecco’(1’29?801), solo 15° con la moto ufficiale di Borgo Panigale, che non ha mai trovato la quadra in questa giornata ed è stato marcato a uomo nel finale proprio da Martin, suo rivale per il titolo e staccato di 21 punti in classifica. Sabatoalle 10.45 e Sprint alle 15 nell’ultimo fine settimana della stagione.