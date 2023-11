MotoGP | Tardozzi critica Martin | “Comportamento poco edificante per chi si gioca il Mondiale”

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Il team Ducati Factory confidava in un venerdì decisamente più tranquillo sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo. Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo e ultimo appuntamento deldi2023, hanno messo in mostra un Francesco Bagnaia decisamente più indietro del previsto, a livello di prestazioni, tanto che il campione del mondo domattina dovrà partire dalla Q1 in qualifica. Oltre a non avere trovato bilanciamento e velocità, “Pecco” deve anche convivere con un Jorgeche sta cercando in tutti i modi di farlo innervosire. Dove si sposta Bagnaia, arriva anche lo spagnolo, persino quando il nativo di Torino decide di prendere una delle vie di fuga della pista valenciana. In poche parole la temperatura si sta alzando in maniera pericolosa, e non parliamo certo della ...