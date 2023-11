MotoGP | risultati e classifica pre-qualifiche GP Valencia 2023 | Bagnaia costretto al Q1! Martins sfreccia

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Maverick Vinales ha firmato il miglior tempo nelle pre-del GP di, ultima tappa del Mondialeche va in scena sul circuito spagnolo. L’alfiere della Aprilia ha stampato il crono di 1:32.245 e ha così preceduto di 0.147 il sempre più pimpante Jorge Martin. Il padrone di casa è in piena lotta per la conquista del titolo iridato e il secondo posto odierna aumenterà sicuramente il suo morale, anche perché il rivale diretto Francescoè soltanto 15mo. Il Campione del Mondo ha sofferto in sella alla Ducati ufficiale e ha accusato un ritardo di 0.659 dalla vetta, restando così fuori dalla top-10. Le conseguenze sono gravi per il piemontese, che sarà cosìa disputare il Q1 dellee rischia di partire indietro sullo ...