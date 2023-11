MotoGP | perché Martin ha provocato Bagnaia a Valencia E ha rischiato di investire Tardozzi…

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Alta tensione sin dal venerdì al Ricardo Tormo ditra Francescoe Jorge, protagonisti del duello che assegnerà il titolo mondiale 2023 della. I due ducatisti sono separati in classifica generale da 21 punti in favore di Pecco, vicino al bis iridato consecutivo nella classe regina del Motomondiale ma costretto ad affrontare adesso un weekend tutto in salita. Il campione in carica ha fatto fatica per tutto il giorno, non trovando mai un buon feeling all’anteriore e restando lontano dalle posizioni di vertice sul passo gara e soprattutto sul giro secco. Il torinese del Team Lenovo ha chiuso le pre-qualifichene in 15ma posizione, mancando l’obiettivo principale della top10 e dovendo così affrontare l’imbuto del Q1. Si preannuncia un sabato mattina tesissimo per il ...