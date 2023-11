MotoGP | ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Valencia 2023 | Zarco al comando | Bagnaia 13°

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Johannfa segnare il miglior tempo nelle primedelladel GPdi. Il pilota francese precede un Di Giannantonio che si conferma in grandissima forma anche in quest’ultimo appuntamento stagionale. Terzo Jorge Martin, che in questo fine settimana prova la clamrosa rimonta ai danni di. Il piemontese della Ducati ufficiale è solo tredicesimo in questa prima sessione.1 GP1.J. Prima Pramac Racing 1:30.191 2. Di Giannantonio F. Gresini Racing+0.187 3. Martin J. Prima Pramac Racing +0.259 4. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.299 5. Vinales M. Aprilia Racing +0.343 6. Quartararo F. Monster Energy Yamaha ...