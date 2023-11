MotoGP oggi | GP Valencia 2023 | orari prove libere e pre-qualifiche | tv | streaming | programma Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023), venerdì 24 novembre, primo giorno didel GP del Qatar, ultimo round del Motomondiale. Sul circuito Ricardo Tormo i piloti andranno in cerca della miglior messa a punto possibile per ottenere un riscontro adeguato e funzionale nella prosecuzione del week end. Una pista che avrà bisogno di un set-up particolare per sfruttare al meglio la percorrenza in curva, soprattutto in previsione delle Pre-. Francesco Bagnaia si presenta al via di questo week end incon 21 punti di margine sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco è riuscito a guadagnare punti nell’ultimo GP del Qatar e si augura di archiviare la pratica iridata in proprio favore. Non ci sono dubbi che il duello tra i due alfieri della Ducati ufficiale e Pramac sarà l’attrattiva ...