MotoGP | inizio in salita per Bagnaia | fuori dalla Q2 E Martin lo provoca…

(Di venerdì 24 novembre 2023) Si complica il weekend di Francesco, in evidente difficoltà nel venerdì di Valencia e costretto a disputare il Q1 domattina nelle qualifiche per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, valido come ultimo round stagionale del Mondiale. Pecco, leader della generale a +21 su Jorge, non è andato oltre una deludente 15ma posizione nelle pre-qualifiche odierne mancando l’obiettivo top10, che garantiva l’accesso diretto in Q2. Il torinese della Ducati Factory ha fatto fatica per tutto il giorno nella ricerca della messa a punto, trovando un passo discreto con gomme usate ma non riuscendo a mettere insieme un time-attack pulito nella fase decisiva della sessione. L’azzurro, oltre alle sue problematiche a livello di guida, ha dovuto fare i conti anche con la marcatura a uomo nei suoi confronti da parte del suo ...