MotoGP | il pronostico di Agostini | “Bagnaia amministrerà | Martin ormai non ha nulla da perdere”

(Di venerdì 24 novembre 2023) È tempo di pronostici nel mondo della MotoGP. Quando mancano meno di ventiquattro ore all'inizio della Sprint Race del GP di Valencia, ultimo atto del Motomondiale 2023, nel paddock impazza il toto-vincitore. Tra di questi spicca anche quello di Giacomo Agostini, icona delle due ruote capace di vincere in carriera la bellezza di quindici mondiali, record assoluto della disciplina L'ex Campione, intercettato dai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sullo scontro che coinvolgerà Francesco Bagnaia e Jorge Martin, separati da ventuno punti in classifica. "Sarebbe stato bello se fossero arrivati qui a Valencia a pari punti, sarebbe stato più emozionante – ha detto Agostini – Pecco ha un buon vantaggio, credo gli basti per controllare, l'altro invece non ha niente da perdere e dovrà dare tutto."