MotoGP | Bagnaia felice per la presenza di Valentino Rossi | “Mi aiuterà a capire”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Siamo giunti all’ultimo week end del Mondiale 2023 di. Sulla pista di Valencia (Spagna), Francescosi presenta con 21 punti di vantaggio sul Jorge Martin. I riscontri dell’ultimo GP del Qatar hanno permesso a Pecco di arrivare a questo week end in una condizione di classifica simile a quella dell’anno passato, quando il suo margine su Fabio Quartararo e di 23 lunghezze. “Ho due punti in meno rispetto all’anno scorso qui a Valencia, ma questo non cambia la situazione, sarà molto importante avere subito un buon feeling nelle Libere 1 e chiudere le pre-qualifiche nella top ten. La pista è stata riasfaltata, questo ci“, ha dichiaratoin conferenza stampa. “Vedrò cosa fare in pista, sabato attaccherò per provare a vincere la Sprint. Proverò a chiudere il Mondiale sabato, ma se ci dovessero ...