MotoGP | Bagnaia e Martin spiegano quante volte hanno avuto problemi di gomme quest’anno

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 novembre 2023) Questione di. Andato in archivio il penultimo appuntamento del Mondiale 2023 diin Qatar, le problematiche legate agli pneumatici Michelin sono balzati ancor di più agli onori della cronaca per quanto riportato dallo spagnolo Jorge. Il pilota della Ducati Pramac, impegnato nel confronto diretto per il titolo con Francesco, si è molto lamentato del rendimento delle mescole nel corso della gara di Lusail, parlando di “vergogna”. Nella conferenza stampa dell’ultimo round di Valencia (Spagna),sono tornati su questo argomento, dando le proprie chiavi di lettura. “Le problematiche con lesono cose che sono accadute diverse. Quattro, forse, nel mio caso. Difficile stabilirne la causa“, ha tagliato ...