MotoGp | a Valencia il duello Bagnaia-Martin che vale il Mondiale | Orari tv Sky | Now e TV8

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) Come un anno fa, saranno in due a giocarsi il titolo diall’ultima gara. Come un anno fa, tra i contendenti c’è Pecco. Il ducatista, campione in carica dopo il trionfo del 2022, andrà a caccia del bis in quel diforte del vantaggio di 21 punti su Jorge. Non sono comunque sufficienti per potersi rilassare, come ha detto lo stesso. In palio ci sono i 12 punti della Sprint Race del sabato, oltre ai 25 del Gran Premio della domenica. Lo spagnolo in sella alla Ducati del Team Pramac quindi ha il margine per provare a ribaltare la situazione.invece deve mantenere sangue freddo: sa che ha bisogno di 16 punti per assicurarsi matematicamente il titolo, al di là dei risultati di. In caso di arrivo a pari ...