Moto2 | GP Valencia 2023 | Acosta svetta nella FP1 | 2° un ottimo Celestino Vietti

(Di venerdì 24 novembre 2023) Si apre nel segno di Pedroil GP di, ultima tappa del Motomondialedi. Il già campione del mondo ha dominato la prima sessione di prove libere, gettando le basi per vivere un weekend da protagonista davanti al pubblico di casa. Il pilota della Red Bull TM Ajp nello specifico ha segnato un crono di 1:34:024, precedendo di +0.111 un Cestino(Fantic Racing) in grande spolvero, motivato a chiudere nel migliore dei modi una stagione dall’andamento altalenante. Bene poi anche il dominatore delle ultime gare, Fermìn Aldeguer (CAG SppedUP), terzo con un gap di +0.161. Buon inizio anche per Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team), abile a chiudere al quinto posto con +0.176 posizionandosi alle spalle di Aron Canet (Pons Wegow Los40), ai ridossi del podio con un ritardi di ...