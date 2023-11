Moto2 | GP Valencia 2023 | Acosta segna il record della pista in P2 | 5° Vietti

(Di venerdì 24 novembre 2023) Pedrosvetta anche nella FP2 del GP di, ultimo appuntamento del Motomondialedi. Il Campione del Mondo ha confermato l’ottimo passo già sfoggiato nella prima sessione di prove,ndo il miglior tempo nell’ultimo giro disponibile. In un segmento contraddistinto dalla grande vicinanza dei piloti il centauroRed Bull KTM ha registrato un crono di 1:33.768, piazzandosi con il nuovodavanti a Fermìn Aldeguer (CAG SpeedUp), secondo con un ritardo di +0.132 mostrando però un buon ritmo, frenato solo da qualche incertezza nel quarto settore. Bene poi Aron Canet (Pons Wgow Los40), terzo con +0.183 precedendo Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Teaam), quarto a +0.236, e Sam Lowes (Elf Marc VDS ...

