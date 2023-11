Morgan a Fedez | “Sono io che dovrei denunciarti”

Leggi su biccy

(Di venerdì 24 novembre 2023), quando ha ricevuto da Valerio Staffelli il Tapiro per le parole di, è stato chiaro: se non leggerà una rettifica ufficiale sarà costretto a denunciarlo. Comportamenti gravi didietro le quinte di X Factor: parlahttps://t.co/uFWjmDPI0E — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 22, 2023 “Le affermazionitalmente gravi che io ho già contattato Marco, ndr. Gli ho detto che se non smentisce pubblicamente io non ho altro modo per far valere la verità che quello di rivolgermi alla giustizia. Perché io non l’ho sfiorato con un dito e non ho tirato pugni al camerino”. Ovviamentenon ha né rettificato né si è scusato, anzi, ha contro-attaccato. Secondo quanto ripreso dal Corriere della Sera, l’ex giudice di X Factor, nel suo canale, ha ...