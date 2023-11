Monica Leofreddi | incidente e sfogo social

Leggi su italiasera

Paura per, vittima di unin strada, il 22 novembre nella zona della stazione Termini a Roma. L a conduttrice televisiva, scaraventata a terra da un van in retromarcia e aggredita dall'autista che è scappatto senza soccorrerla è in stato di choc. A raccontarlo è stata lei , con un post su Instagram: ha mostrato i lividi e le ferite riportate sul volto. «Solo un signore – racconta la conduttrice – ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto "Può testimoniare?" Lui ha risposto di sì, l'autista urlava ancora negando. "Io che ogni giorno pontifico su come ci si deve comportare in ogni situazione, in un momento di difficoltà, sono stata solo capace di scoppiare a piangere, non ho preso la targa, ho solo detto "Sei un delinquente vergognati".