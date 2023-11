Mondo Apple | tutte le novità su iMac e MacBook Arrivano anche nuovi leaks sul design di iPhone 16

Leggi su blowingpost

(Di venerdì 24 novembre 2023) Dando uno sguardo ad un’altra settimana di notizie provenienti dalle maggiori testate statunitensi riguardanti Cupertino e l’universopossiamo apprendere diinerenti aldi16, pause per quanto riguarda lo sviluppo di iOS, recensioni diPro da parte degli esperti, problemi di aggiornamento di macOS e discussioni sugli 8 GB che persono in realtà 16 GB… Scopriamo tutto nelle righe a seguire! Un nuovo modo di utilizzare il tuoIl successo del pulsante di azione definibile dall’utente disu15 Pro e 15 Pro Max sembra destinato a essere disponibile su tutta la gamma16. Ma questo non è l’unico nuovo pulsante, poiché questa ...