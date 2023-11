Mobilità | dall’Ue 800 mln di sussidi per produrre idrogeno rinnovabile

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 novembre 2023) La Commissione europea ha lanciato oggi la prima asta nell’ambito della Banca europea dell’(H2) per sostenere la produzione diin Europa, con un importo iniziale di 800 milioni di euro di proventi derivanti dallo scambio di emissioni, convogliati attraverso il Fondo per l’innovazione. I produttori dipossono presentare domanda per ottenere un sostegno sotto forma di un premio fisso per chilogrammo diprodotto. Il premio ha lo scopo di colmare il divario tra il prezzo di produzione e il prezzo che i consumatori sono attualmente disposti a pagare, in un mercato in cui l’none’ ancora piu’ economico da. L’...