Mo | Iran | ' indire referendum tra palestinesi su futuro loro territori'

(Di venerdì 24 novembre 2023) Teheran, 24 nov. (Adnkronos) -untra isuldeiè l'unico modo per risolvere la questione palestinese. Lo ha detto il viceministro degli Esteriiano Ali Bagheri Kani all'agenzia di stampa Irna. "L'unica soluzione alla questione palestinese - ha affermato - èunal quale parteciperanno tutti i: sia quelli che vivono neioccupati sia quelli che li hanno lasciati e vivono in altri paesi. Dovrebbero determinare il proprio destino e scegliere da soli il meccanismo di governo desiderato". Il viceministro degli Esteri ha sottolineato che "la soluzione della questione palestinese dovrebbe essere nelle mani degli ...

L'autodeterminazione in Palestina. La proposta dell'Iran al vertice (storico) in Arabia Saudita (I. Smirnova)

'L'ritiene che l'unica soluzione democratica siaun referendum sulla creazione di uno Stato, con la partecipazione di tutti i musulmani, cristiani ed ebrei in Palestina', ha detto il ...

Ultimo'ora: Mo: Iran, 'indire referendum tra palestinesi su futuro loro ... La Svolta

Il ruolo e la posizione dell'Iran nel conflitto Israele-Hamas Valigia Blu

MTN affronta una causa per presunta facilitazione del terrorismo in Iran e Afghanistan

NEW YORK - Il gigante sudafricano delle telecomunicazioni MTN Group sta affrontando una battaglia legale negli Stati Uniti per le accuse di aver favorito il terrorismo in Iran e Afghanistan. La causa ...

Medio Oriente, missioni dei bombardieri supersonici B-1 Lancer. Gli Usa spaventano l'Iran

In quelle che sono le fasi cruciali del conflitto tra Israele e Hamas, gli Stati Uniti hanno effettuato una significativa dimostrazione di forza ...