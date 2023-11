Mo | cooperante palestinese | ' con tregua strade piene di gente | vanno verso nord di Gaza' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023)City, 24 nov. (Adnkronos) - Un risveglio ''senza bombardamenti, senza operazioni israeliane nella Striscia di'' quello del primo giorno dinell'enclave. Un giorno dove ''sono tutti felici, laesce per strada'' e dove i profughi palestinesi che si sono trasferiti al sud attrai corridoi creati dall'esercito israeliano hanno iniziato ''un cammino nella direzione opposta,, per andare a vedere cosa è rimasto delle loro case''. Lo racconta ad Adnkronos ilSami Abu Omar da Khan Younis, città che non è stata risparmiata dai raid israeliani nella Striscia di. ''Lesonio stradi ...