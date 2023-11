Miss Marple – Giochi di prestigio | recensione | un grande classico | che diverte e appassiona

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 24 novembre 2023) La nostradidi, in scena al Teatro Vittoria con Viviana Toniolo nel ruolo di: un giallo tanto ironico quanto serrato, cheOmicidio a Stonygates Campagna inglese, alla fine degli anni ’40. Pregata da Ruth (Francesca Draghetti), una sua vecchia compagna di collegio preoccupata per la sorella gemella Caroline,(Viviana Toniolo) si convince a lasciare per qualche tempo la sua casa a St. Mary Mead per andare ad abitare nell’immensa villa vittoriana di Stonygates. Caroline e il suo terzo marito Lewis (Carlo Lizzani) hanno trasformato la villa in un istituto di rieducazione per giovani che hanno avuto problemi con la ...