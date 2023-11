Miranda al Milan è questione di tempo | lo scenario

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sono giorni complicati in casain vista dei prossimi cruciali match contro Fiorentina e Borussia Dortmund. I rossoneri infatti, in campionato oltre alla squalifica di Olivier Giroud dovranno fare a meno di Leao e Okafor. Pioli dunque ha dovuto forzare la mano chiamando Camarda dalla primavera per sopperire agli indisponibili, intanto la dirigenza rossonera sta accelerando in vista della prossima finestra di mercato. Furlani e Moncada avrebbero già piazzato il primo colpo: stiamo parlando di Juan, terzino sinistro attualmente in forza al Betis, in Spagna. Secondo Sky, i rossoneri vorrebbero anticipare l’arrivo del giovane terzino sinistro già a gennaio e in questo senso, ci sarebbe da trovare l’accordo con il Betis Siviglia per un indennizzo. In caso contrarioarriverà direttamente a giugno, visto che il calciatore ...