Minaccia automobilista | parcheggiatore abusivo arrestato

(Di venerdì 24 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è avvicinato ad una coppia che aveva posteggiato l’auto nelle strisce blu pagando la tariffa prevista. Ma all’improvviso è comparso un uomo che ha chiesto una sigaretta e una somma qualsiasi per la sosta e per “guardare la macchina“. È accaduto nella serata di ieri nella zona del porto di Pozzuoli. Il giovane alla guida ha provato a reagire. Ma l’improvvisato, identificato per un 44enne di Marano, ha iniziato ad inveire ere. La vittima preoccupata si è allontanata in auto ed ha chiamato il 112. I carabinieri giunti sul posto hannol’che ora deve rispondere di tentata estorsione. È ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.