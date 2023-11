Minacce e insulti a Libero? Toh | chi tace | un silenzio imbarazzante

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 novembre 2023) A Milano mercoledì sera il corteo femminista per ricordare Giulia Cecchettin, partito dall'università Statale, ha avuto una coda rumorosa e intimidatoria - davanti alla sede del nostro giornale. Dopo essere passate davanti al Tribunale, le attiviste hanno preso di mira la redazione di. L'idea era quella di contrapporre al minuto di, andato in scena negli istituti scolastici, il “minuto di rumore” per sensibilizzare sulla piaga dei «femminicidi di Stato». A suon di chiavi, coperchi e borracce. Una volta arrivate nei pressi di Porta Venezia, le manifestanti hanno deciso di raggiungere viale Luigi Majno per contestare il modo con cui il nostro quotidiano si sta occupando dell'omicidio di Giulia. Una manifestazione, è bene precisarlo, di cui non era stata fornita alcuna comunicazione. Una delle attiviste ha spiegato cosa è accaduto. La ...