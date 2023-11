Mimit | per la benzina prezzo medio più basso dall' inizio del 2023

Leggi su iltempo

(Di venerdì 24 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il 24 novembre ilalla pompa dellaha raggiunto il minimo storico per l'anno in corso. Lo rileva il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.Ilnazionale dellarilevato sulla rete stradale è di 1,81 euro/litro, lo stesso valore registrato dal 17 al 19 maggio, il piùdell'anno. Negli ultimi due mesi, il costo per litro dellaè diminuito di quasi 20 centesimi di euro (19 eurocent tra il 22 settembre e il 22 novembre). Anche ildel gasolio ha riscontrato nell'ultimo bimestre una sensibile contrazione di circa 15 centesimi di euro al litro, non raggiungendo però i valori minimi del maggio ...