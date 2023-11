Miley Cyrus compie 31 anni e festeggia cantando Flowers

Leggi su dilei

(Di venerdì 24 novembre 2023) L’abbiamo conosciuta come la piccolaStewart, adolescente intenta a nascondere Hannah Montana, la sua vera anima da popstar ad amici e compagni di scuola. Poiè cresciuta: un’evoluzione artistica e musicale fortissima, che l’ha vista passare da principessa di Disney Channel a quella che si può definire una delle pop star più amate. All’alba dei suoi 31, la cantante di Party in the USA, ha deciso dire insieme a parenti e amicifinalmente, il discussissimo pezzo uscito a gennaio 2023 e mai cantato dal vivo su cui aleggia un piccolo grande mistero.canta “” per la prima volta dal vivo Sono 31di cui può andare decisamente fiera ...