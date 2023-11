Milano | la dipendente del McDonald’s che ha salvato una ragazza da uno stupro | «Mi ha fatto il segnale e ho chiamato subito il 112»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 novembre 2023) Finito il turno di lavoro, davanti al punto vendita su via Torino, nel centro di, i dipendenti delstanno fumando una sigaretta. A un certo punto, si avvicina una coppia. Lui si chiama Fourres Jabir, ha 23 anni ed è di origini marocchine. Lei è una 19enne conosciuta poco prima e sta per subire una violenza sessuale. In realtà, qualcosa è già avvenuto: palpate indesiderate e atteggiamenti aggressivi l’avevano già allarmata. Ma non riesce a divincolarsi da lui. Quando Jabir si approccia ai dipendenti delper chiedere un accendino, lei lancia un “signal for help”, le quattro dita che si stringono a pugno. Una delle dipendenti del locale se ne accorge e, con discrezione, riesce a chiamare il 112. La storia «È stata una cosa istintiva, in quel momento non ho pensato di poter essere anch’io in pericolo. ...