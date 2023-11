Milano-Cortina 2026 | Meloni | “Tutto il governo fortemente impegnato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) “La Lombardia è uno dei motori economici dell’Italia e dell’Europa, non a caso da tanti anni anima l’iniziativa delle quattro regioni motore d’Europa. È la regione treno dell’export nazionale, ospita la borsa italiana e le principali imprese a partecipazione estera nazionali, ha il più alto numero di consolati al mondo e se sempre contraddistinta come polo di innovazione avanguardia. Una regione che, forte di questi numeri, si prepara al grande appuntamento delle olimpiadisu cui ilintero in questi mesi è”. Lo ha detto la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia, nel videomessaggio inviato all’apertura del ‘Lombardia World Summit 2023’. SportFace.