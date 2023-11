Milan | Pioli sugli infortuni | “Comunichiamo tutto | anche troppo”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Stefanoalla vigilia di-Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole sulla comunicazione degli

Calcio : Milan; Pioli - ora non servono parole ma fatti

Pioli “Milan in emergenza - ma dobbiamo tornare a vincere”

Pioli “Milan in emergenza - ma dobbiamo tornare a vincere”

Pioli "Milan in emergenza - ma dobbiamo tornare a vincere"

Pioli “Milan in emergenza - ma dobbiamo tornare a vincere”

Al Milan non c'è tregua, UFFICIALE: operazione e lungo stop

... dopo Okafor, Leao, Loftus - Cheek, Kalulu e gli altri un altro brutto stopNon c'è proprio pace per il, a tutti i livelli. In queste ore Stefanosta fronteggiando un'emergenza incredibile ...

Pioli: "Servono fatti, Camarda giovane ma pronto" Sky Sport

Pioli: "Camarda È pronto a dare una mano al Milan. Il talento non ha età" Tuttosport

Calcio: Pioli, 'se Ibra torna sarà una risorsa'

Milano, 24 nov. - (Adnkronos) - "Se ho sentito Ibra No, so che sta parlando con la proprietà in prima persona, se dovesse tornare al Milan sarà una risorsa". Così l'allenatore del Milan, Stefano Piol ...

Il tecnico rossonero: "Francesco caratterialmente è già maturo. Può darci una mano se ci sarà l'occasione"

Il tecnico rossonero: "Francesco caratterialmente è già maturo. Può darci una mano se ci sarà l'occasione" ...