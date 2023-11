Milan | Pioli | “Ibra? Cardinale avrà visto qualcosa di eccezionale …”

(Di venerdì 24 novembre 2023) Stefanoalla vigilia di-Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le parole sul possibile ritorno di Zlatanhimovic

Milan - per Ordine il Borussia Dortmund deciderà il destino di Pioli

Milan-Fiorentina : per i bookie l’emergenza attacco non frena i rossoneri. Pioli si affida a Jovic

Ordine : “Pioli rischia se il Milan non batte il Borussia Dortmund”

Milan - prossime due sfide decisive per Pioli

Milan, prossime due sfide decisive per Pioli

Commenta per primo Al momento, la posizione al timone del, ma Stefanonon può dormire sonni tranquilli : come riporta Il Giornale , se non arrivassero risultati positivi contro la Fiorentina e, soprattutto, contro il Borussia Dortmund, decisivo ...

Milan, Pioli in bilico La replica al giornalista: "Futuro incerto per tutti, anche per te..." Tutto Napoli

Albertini: "Pioli Merita di restare sino a fine anno"

“Esonero di Pioli Penso che quando un allenatore inizia un percorso ... Demetrio Albertini riserva un piccolo capitolo sul Milan in occasione della conferenza stampa di presentazione del Gran Galà ...

Calcio: Italiano "Contro il Milan serve la miglior Fiorentina"

'Abbiamo bisogno di una prestazione di alto livello, sarà un test importante', spiega il tecnico viola FIRENZE (ITALPRESS) - 'Per affrontare il ...