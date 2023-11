Milan | Leao d’accordo con Koundé riguardo alle troppe partite in calendario

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) Jules, difensore francese del Barcellona, ha sollevato una polemicaai troppi infortuni incorsi negli ultimi anni nel calcio europeo.si è sfogato in un’intervista a Clique Tv, cercando di trovare le motivazioni per i troppi infortuni che stanno capitando nel calcio. “Ci sono. Il ritmo è diventato sempre più intenso, ci sono problemi sempre più gravi. Andiamo ad un ritmo che diventa sempre più pericoloso. Quello che mi dà fastidio è che quando facciamo questa osservazione, la gente dice che prima giocavano tanto. Anche se fosse vero, non vuol dire che prima fosse bello“. Il giornalista Fabrizio Romano ha riportato le sue parole e Rafael, esterno portoghese delora ai box per un problema muscolare, le ha condivise sul ...