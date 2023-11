Milan | la probabile formazione contro la Fiorentina | Jovic titolare

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Sabato 25 novembre alle 20:45 ilscenderà in campolaa San Siro, un match tanto difficile quanto fondamentale. Dopo il pareggio per 2-2il Lecce, infatti, la squadra di Stefano Pioli sarà chiamata a vincere a ogni costo ma battere ladi Italiano non sarà semplice. In vista della sfida i rossoneri dovranno far fronte a una vera e propria emergenza in attacco, con Leao, Giroud e Okafor che non saranno a disposizione. L’allenatore del Diavolo avrà le scelte contate. Ma chi saranno gli 11 giocatori che scenderanno in campo? Ladella. Nonostante le assenze Pioli si affiderà al consueto 4-3-3, nessun cambio modulo. Tra i pali confermato ...