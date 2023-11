Milan | il punto sugli infortunati | da Leao a Kjaer | quando rientrano?

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Terminata la paisa nazionali ilsi prepara a sfidare la Fiorentina, big match valido per la 13esima giornata di Serie A. I rossoneri dovranno vincere a ogni costo così da provare a rimanere attaccati alla parte alta della classifica, ma battere la squadra di Italiano non sarà semplice. In vista della sfida Pioli dovrà fare a meno di tanti titolari, dallo squalificato Giroud fino all’infortunato. Matorneranno a disposizione glidel? Le ultime novità. Partiamo dalle buone notizie: Loftus-Cheek è ormai completamente recuperato ed è in ballottaggio con Musah per un posto da titolare. Daldi vista medico è recuperato anche, ma il difensore danese sente ancora un leggero doloreaccelera e per questo ...