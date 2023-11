Milan-Fiorentina | si ferma anche Okafor | scossa l’ora di Camarda?

Leggi su serieanews

(Di venerdì 24 novembre 2023) Brutte notizie per Pioli in vista della sfida tra. Il tecnico rossonero, di fatto, dovrà fare a menoditosi nell’ultimo allenamento per una problema muscolare. Lo svizzero resterà ai box per alcune settimane Non c’è pace per ildi Pioli. Dopo il recente ko di Leao, il tecnico rossonero dovrà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.