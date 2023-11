Milan-Fiorentina | Pioli | “I numeri sugli infortuni miglioreranno Camarda può darci una mano”

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 novembre 2023) “Mai come in questo momento le parole servono a poco, servono i fatti. Abbiamo analizzato durante la sosta le ultime gare: ora dobbiamo dimostrare di aver capito gli errori e rispondere alle critiche sul campo”. Lo ha detto il tecnico del, Stefanoin conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la. “Abbiamo sempre lavorato per cercare di crescere tutti insieme e non per cercare il colpevole – aggiunge il tecnico -. Tutti insieme, ripeto, dobbiamo cercare di fare il meglio. Ci sono due scuole di pensiero, chi cerca di continuare a costruire qualcosa di importante e chi cerca di rovinare tutto. Io di certo appartengo alla prima categoria. Continuo ad avere grande fiducia nella squadra. Nelle prime otto giornate eravamo in testa alla classifica, nelle ultime quattro invece abbiamo sbagliato qualcosa. ...