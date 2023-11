Milan-Fiorentina | le quote dei bookmakers per il 25 novembre

(Di venerdì 24 novembre 2023)sarà interessante e attesa non solo dai tifosi delle due squadre, ma anche dagli scommettitori. Andiamo quindi a vedere tutte lerelative al match di domani, sabato 25, a San Siro. Per Goldbetfavorito a quota 2,21, con il pareggio a 3,4 e la vittoria esterna degli uomini di Vincenzo Italiano a 3,5. Poco conveniente, dunque, il segno X. Anche Eurobet vede favorito il Diavolo: addirittura 2,10 il segno 1, con la X anche qui a 3,4 e il 2 a 3,55. Il bookmaker, più di Goldbet dunque, crede negli uomini di Stefano Pioli, nonostante i tanti infortuni tra cui l’ultimo, quello di Okafor che tanto ha fatto infuriare il Diavolo. Stessa linea di pensiero per E-Play24: segno 1 a 2,10 (come Eurobet ma più di Goldbet), X anche qui a 3,40. Molto alta la vittoria ipotetica dei ...

Fiorentina - le condizioni Beltran in vista del Milan

Fiorentina, le condizioni Beltran in vista del Milan

Commenta per primo Continuano a tenere banco le condizioni di Lucas Beltran in casain vista della sfida di domani contro il. L'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo negli scorsi giorni dopo la brutta botta al costato subita contro la Juventus. Tuttavia, si ...

Milan, c'è la deroga della Figc: Camarda sarà convocato per la Fiorentina La Gazzetta dello Sport

Milan-Fiorentina, Pioli: “Camarda può giocare” | LIVE NEWS Pianeta Milan

Milano in sciopero, "Ore 14" non va in onda: lo sfogo di Milo Infante

In conferenza stampa, alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina, il tecnico del Milan è stato quanto mai chiaro: "Ho una rosa competitiva. In questo momento, per squalifiche e ...

Milan-Fiorentina, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani recuperiamo Calabria, Pulisic e Loftus-Cheek”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano. Il Milan è reduce da brutti ...