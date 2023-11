Milan-Fiorentina | Kayode non ce la fa | tegola per Italiano

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) La situazione infortuni in casanon è delle migliori, lo sappiamo. Ma almeno anche Vincenzodovrà fare i conti con un’assenza pesante, anche se sicuramente non così determinante come quelle rossonere. Parliamo di Michael, forte terzino destro classe 2004. Il ragazzo, infortunatosi ormai da alcune settimane in Conference League, non ha ancora recuperato dalla distorsione alla caviglia e non è stato pertanto inserito nella lista dei convocati della. Dopo aver saltato, in campionato, le sfide contro Lazio, Juventus e Bologna,dovrà fare a meno anche contro ildell’ex Gozzano. Un’assenza decisamente non da poco, visto che senzail tecnico è stato costretto ad adattare Parisi nel ruolo di esterno destro nelle ultime ...