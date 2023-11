Milan-Fiorentina | Bonaventura a caccia di gol per un record

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Domani serasarà il match di Giacomo. Il centrocampista dei Viola tornerà ao da ex, ma mai come quest’anno potrebbe essere un vero grattacapo per la retroguardia di Stefano Pioli. Nei momenti decisivi, specie quelli più delicati in casa, Jack ha sempre timbrato il cartellino. Per lui quest’anno oltre ai gol con il club, è arrivata anche la gioia con l’Italia. L’exha segnato con la nazionale italiana di Luciano Spalletti una rete bellissima contro Malta, in un match valido per le qualificazioni agli europei della prossima estate. Jack quest’anno sta vivendo una seconda giovinezza e potrebbe polverizzare unche gli consentirebbe di fare meglio anche rispetto alle annate con il ...