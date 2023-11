Milan-Borussia Dortmund | gratis e a pagamenti | dove vederla in diretta

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) Superato il weekend di campionato ildi Stefano Pioli tornerà a concentrarsi sulla UEFA Champions League, e in modo particolare sul delicatissimo match contro ilin programma martedì 28 novembre alle ore 21 allo Stadio Meazza. Una giornata, la quarta del Group Stage, che segnerà molto, forse definitivamente il destino europeo dell’una o dell’altra squadra. A entrambe le compagini serve una vittoria per sperare fino all’ultimo nel passaggio del turno. Mapotranno seguire l’incontro tifosi e appassionati che non saranno presenti sugli spalti di San Siro? In Italia,di martedì sera sarà trasmessa in tve a pagamento. Il match tra i rossoneri di Stefano Pioli e i tedeschi di Edin Terzic verrà ...