Milan | allarme attacco | senza Giroud e Leao numeri a picco

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 24 novembre 2023) In vista della partita contro la Fiorentina Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori di fondamentale importanza comee Okafor. Per i rossoneri sarà emergenza totale in, soprattutto visto che esiste uncon e uno. Il portoghese e il francese sono l’anima della manovra offensiva del Diavolo, che troppo spessodi loro si ritrova a fare fatica. Isotto questo punto di vista non mentono: nelle ultime tre stagioni con almeno uno dei due in campo ilha vinto il 65% delle volte,solo il 45%. Per capire il reale valore di un giocatore basterebbe analizzare dati come questo.valgono ...