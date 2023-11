Migranti | a Caserta il progetto LgNet2 con fondi europei

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 24 novembre 2023)è fra i Comuni della rete, ilche promuove le politiche di inclusione delle città. L’iniziativa che coinvolge 16 Comuni in tutta Italia, finanziata con le risorse europee del Fondo Fami 2014-2020, è coordinata dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Anci, l’Associazione dei Comuni Italiani, ed è volta a promuovere e diffondere la cultura dell’accoglienza, dell’integrazione e della cittadinanza. Intercettare iin condizione di particolare vulnerabilità ed emarginazione sociale che vivono nelle città e favorirne la presa in carico è l’obiettivo del. Questo si focalizza nel sostegno ad attività in tre ambiti di azione: progetti di impegno civico, presa in carico (‘one stop shop’ e unità mobili), housing e inclusione abitativa. Il ...